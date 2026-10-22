Stebėkite tiesiogiai: „UTMA 20“ dalyvių spaudos konferencija

Svorio kategorijos iki 95 kg reitingo lyderis I. Pauliukevičius gins savo pozicijas prieš į šį divizioną kylantį N. Kanišauską, o organizacijos vadovas Viktoras Gecas šią akistatą pakrikštijo „gėrio prieš blogį“ mūšiu.
„Laukia viena įdomiausių vakaro kovų. Dvikovoje susitiks į didesnę svorio kategoriją atėjęs N. Kanišauskas ir I. Pauliukevičius, – teigė V. Gecas. – Matėme, kas vyko ankstesnėje jų akistatoje ringe, matėme, kad vyrai vienas kito nemėgsta. Emocija čia panaši į Edvino Šalkovskio ir I. Pauliukevičiaus susitikimą.“
Antradienį nuo 18.00 val. įvyks visų „UTMA 20“ dalyvių spaudos konferenciją, kurios tiesioginę transliaciją galėsite stebėti ir „Sportas.lt“ portale.
Spaudos konferencijoje pasirodys ir kitos ryškiausios turnyro žvaigždės. Antrojoje pagal svarbą vakaro kovoje (iki 75 kg) Raimondas Avlasevičius susitiks su Akramu Belmekki – ši dvikova lems, kuris iš jų lapkritį kausis dėl čempiono diržo prieš serbą Nikolą Cvetkovičių.
Itin karšta atmosfera laukia ir svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko pusfinaliuose, kurių nugalėtojai ateityje varžysis dėl čempiono titulo bei 50 tūkst. eurų piniginio prizo. Čia Tomas Banskis (5-0 UTMA) išmėgins jėgas prieš Isą Gočmeną (3-1 UTMA), o Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) susikaus su Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA).
Vilniaus arenoje taip pat įvyks emocingas atsisveikinimas – Lietuvos kovinio sporto veteranas Tomas Pakutinskas žengs į paskutinę savo karjeros kovą (virš 95 kg) pagal kikbokso taisykles su mažomis MMA pirštinėmis prieš rumuną Ioną Grigore.
Iš viso spalio 24-ąją sostinėje žiūrovai išvys 15 kovų.
Turnyro programa:
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Isa Gočmenas (3-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Vitas Karosas (7-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) – Ion Grigore (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis)
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) – Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA) – Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Alina Martyniuk (2-0 UTMA) – Aya Boutafala (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 58 kg, kikboksas
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (1-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Arūnas Gruodys (1-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Bohdan Sytnyk (0-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
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