Stebėkite tiesiogiai: ceremoniniai „UTMA 13“ dalyvių svėrimai ir paskutinės akistatos prieš kovas

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).
Penktadienio rytą buvo organizuojama medicininė svorio procedūra, kurioje E. Stanionis ir J. Makhense neturėjo problemų. Pirmasis ant svarstyklių lipo J. Makhense, kuris užfiksavo 67,6 kg svorį. Po kiek daugiau nei dešimties minučių ant svarstyklių lipo ir E. Stanionis, kuris užfiksavo 67,75 kg.
Nors iš pradžių buvo skelbta, kad turnyre pasirodysiančių Dominyko Dirksčio ir Naglio Kanišausko kova vyks svorio kategorijoje iki 84 kg, tačiau vėliau paaiškėjo, kad kovotojai susitarė dėl svorio kategorijos iki 86 kg. D. Dirkstys ilgai stovėjo ant svarstyklių, kol galiausiai buvo užfiksuotas 86 kg svoris. Netrukus ant svarstyklių lipo ir pats N. Kanišauskas, kuris užfiksavo 85,1 kg svorį.
Visos kitos kovos taip pat buvo patvirtintos, nors problemų ir iškilo Artūrui Brižinskui, kuris reikiamą svorį pasiekė antruoju bandymu, tuo tarpu boksininkas Jakas Johnsonas antrą kartą svėrėsi nuogas.
Nuo 18.00 val. Kauno „Akropolyje“ įvyks ceremoniniai svėrimai ir paskutinės kovotojų akistatas, o tiesioginę transliaciją kviečiame stebėti ir „Sportas.lt“ portale.
Turnyro programa ir kovotojų svoriai
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (86 kg, 9-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-0 UTMA) | -86 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (63,4 kg, 5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (67,1 kg, 3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Isa Gocmenas (81,6 kg, 0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-5 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Vitas Karosas (67 kg, 5-3 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas
Evaldas Balsys (68,45 kg, 0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 0-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-0 pro. boksas, Moldova, ) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai
Robertas Liorančas (76,2 kg, 0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (69,15 kg, 0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai
