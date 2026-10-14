Startas Eurolygoje: „Kibirkštis“ – „Athinaikos“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Rungtynės vyksta Vilniuje, jas nuo 19 valandos stebėkite Krepsinis.net.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.
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Vilniaus „Kibirkštis“ šiandien pradeda pasirodymą Eurolygoje ir susitinka su Atėnų „Athinaikos“, kuriai atstovauja Kamilė Nacickaitė-Van der Horst.
Vilniaus „Kibirkštis“ šiandien pradeda pasirodymą Eurolygoje ir susitinka su Atėnų „Athinaikos“, kuriai atstovauja Kamilė Nacickaitė-Van der Horst.
Rungtynės vyksta Vilniuje, jas nuo 19 valandos stebėkite Krepsinis.net.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.
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