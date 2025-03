„Stanionis – tarsi įsiutęs bulius. Jis nesustabdomas“: išskirtiniuose kadruose – bokso legendos pastaba Stanioniui

Likus mažiau nei 2 savaitėms iki kovos „Matchroom Boxing“ pristatys dokumentiką apie E. Stanionio ir J. Enniso pasiruošimą didžiajai kovai. Tam tikros dokumentinio filmo ištraukos jau buvo pristatytos.

„Stanionis yra tarsi įsiutęs bulius. Jis – nesustabdomas“, – sakė vienas iš E. Stanionio trenerių, pamatęs, kaip lietuvis pluša treniruotėse.

🗣️ "A raging bull. He's unstoppable" @E_Stanionis ready to throw the kitchen sink at Jaron Ennis on April 12 🐂#BootsStanionis build-up doc drops at 5pm (ET) today! pic.twitter.com/zKqVqBStBA

