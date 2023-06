Sporto pasaulį sužavėjęs poelgis: Belgijos rutulio stūmikė startavo barjeriniame bėgime

Taip nutiko dėl to, kad varžybose turėjusi startuoti bėgikė patyrė traumą. Komandinės lengvosios atletikos varžybos išsiskiria tuo, kad čia net už startą skiriami taškai, kurie vėliau įkrenta į bendrą komndos taupyklę, tad net ir startuoti yra labai svarbu.

Nors bėgime J. Boumkwo atbėgo paskutinė, visgi po finišo ji palypėjo iki septintosios vietos, nes viena iš varžovių sulaukė diskvalifikacijos, tad belgė komandai atnešė du taškus.

Vis dėlto, nepaisant šios neeilinės situacijos, Belgijos rinktinėje bendroje turnyrinėje lentelėje užėmė liko 14-toje vietoje ir iškrito į žemesnįjį divizioną.

Every point *does* count at the European Team Championships!



Seventh in the shot put, Jolien Boumkwo 🇧🇪 steps in for the 100m hurdles at the very last minute in #Silesia2023! 👏 #EG2023



(@TeamBelgium, @The_EOC) pic.twitter.com/3rhERw9y5I