Spanoulio krikštas Monako gretose – įspūdingai nukovė „Panathinaikos“

„AS Monaco“ trenerio pareigose graikas pakeitė serbą Saša Obradovičių, kuris ekipai vadovavo nuo 2021-ųjų. Debiutas Eurolygoje V. Spanouliui teko taip pat ne iš lengviausių – ne tik prieš Eurolygos čempionus, bet ir mirtinus savo priešus atstovaujant Pirėjo „Olympiakos“ ekipą.

Rezultatyviame pirmajame kėlinyje „AS Monaco“ vienu metu turėjo 5 taškų pranašumą, vėliau „Panathinaikos“ pirmavo, tačiau pasibaigus pirmosioms dešimt minučių svečiai nežymiai pirmavo – 28:26. Antrajame ketvirtyje situacija išliko identiška kaip ir skirtumas tarp komandų – 50:48 priekyje Monako ekipa.

Prasidedant paskutinei minutei „AS Monaco“ pirmavo 85:84, bet Mathiasas Lessortas išprovokavo nesportinę pražangą ir sumetė baudas – 86:85. Tuomet Jordanas Loydas atsakė tritaškiu – 88:86. PAO suklydo ir pražanga sustabdytas J.Loydas sumetė baudas (90:86), kurios ir įtvirtino pergalę.

Po dvikovos V. Spanoulis džiaugėsi, kaip jo ekipa dalinosi kamuoliu, o to labiausiai pasigedo vos atvykęs į naująją darbovietę.

„Šiandien parodėme neįtikėtinas komandines pastangas, padarėme 26 rezultatyvius perdavimus. Kai nusileidau Monake, pasakiau, kad turint tokį talentą taip pat reikia daugiau dalintis kamuoliu. Esame vieni paskutinių pagal rezultatyvius perdavimus lygoje, todėl turime žaisti kartu ir sukurti pergalingą aplinką. Todėl dėl to esu labai patenkintas. Nesu laimingas dėl atkovotų kamuolių, bet ne viskas yra apie statistiką. Kai vienas geriausių Eurolygos žaidėjų Mike'as Jamesas taip dalinasi kamuoliu kaip šiandien, tada tikrai gali teigti, kad ši komanda gera. Jis padarė dešimt perdavimų, bet tai ne tik apie rezultatyvius perdavimus, bet ir bėdas, kurias jis sukūrė varžovams, padėjo kitiems komandos draugams atlikti perdavimus, tad Mike'as buvo neįtikėtinas“, – debiutine pergale Eurolygoje džiaugėsi 42-ejų graikas.

