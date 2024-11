Kaune skrajojęs Walkeris įvertino Russello tinkamumą Lietuvai: „Vienas geriausių komandos draugų, kokius esu turėjęs“

Po dvikovos galingais dėjimais ir taikliais tritaškiais Kauno publiką džiuginęs Lonnie Walkeris kalbėjo apie išskirtinę Eurolygos kovų atmosferą Kaune, įvertino Eurolygos čempionų galimybes varžyntis su NBA lygos komanda ir gyrė Los Andželo „Lakers“ žvaigždę D'Angelo Russellą, kuris pareiškė norą ginti Lietuvos rinktinės garbę Los Andželo olimpinėse žaidynėse.

„Mes nenustojome kovoti visų rungtynių metu, „Panathinaikos“ yra Eurolygos čempionai, bet mes buvome labai agresyvūs, pradėjome dvikovą alkani ir žinojome, kad jie ras būdų kaip sugrįžti į rungtynes antroje jų pusėje. Prisiimu atsakomybę dėl to kaip mes prastai pradėjome trečiajį ketvirtį, bet mano komandos draugai žaidė iki galo ir atliko nuostabų darbą abejose aikštės pusėse. Nors ir darėme daugybę klaidų nepalūžome, nes paskutines trejas treniruotes turėjome nuostabias, spaudėme vieni kitus ir dirbome labai stipriai, todėl manau, kad tai ir buvo pagrindinė pergalės priežastis“, – sakė 24 taškų pasirodymą surengęs legionierius.

Pirmajame ketvirtyje L. Walkeris atliko keletą įspūdingų dėjimų pozicinių atakų metu, tačiau pats krepšininkas po rungtynių tikino, kad tokie momentai jo žaidimo kokybės nekeičia.

„Tai nepakeičia mano tonuso, nes kaip visiems sakau, aš esu taškų rinkėjas ir visada rasiu būdų, kaip pelnyti taškus, priklausomai nuo situacijos. Tačiau manau, kad tai užvedė mano komandą ir jie pradėjo atiduoti viską, ką turi savyje. Sirvydis buvo labai karštas nuo pat pradžių ir tai tikrai nebuvau tik aš, nes jis įmetė 12 taškų pirmoje mačo pusėje. Visi kreditai eina mano komandai, kurie taip manimi pasitiki ir tai buvo puiki komandiška pergalė“, – teigė L. Walkeris.

HERE TO STAY🔥



What a spectacular dunk from Lonnie Walker IV🤯@bczalgiris #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/vWmLRAZPNt