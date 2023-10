Solidus Wembanyamos pasirodymas atvedė „Spurs“ į pergalę prieš „Warriors“

San Antonijaus krepšininkai, su V. Wembanyama priešakyje, San Franciske iniciatyvos ėmėsi jau nuo pirmojo kėlinio, kurį laimėjo 9 taškais (44:35).

Nuo to momento aikštės šeimininkai taip ir nebuvo įsiveržę į priekį ir tik vijosi oponentus. Trečiajame kėlinyje San Antonijaus klubas spurtavo pelnydamas 10 taškų ir skirtumas padidėjo iki 18 taškų (85:67).

Ketvirtajame kėlinyje San Fransisko krepšininkai dar buvo priartėję iki vieno metimo (107:104), tačiau varžovai atrėmė spurtą ir netrukus atsakė 5 taškais iš eilės (115:106).

„Spurs“ gretose solidžiausiai rungtyniavo Prancūzijos supertalentas V. Wembanyama, kurio sąskaitoje iš viso buvo 19 taškų, 4 atkovoti kamuoliai ir 5 blokai.

