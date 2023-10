Tubelio klubas pasiruošimą naujam sezonui užbaigė pergalingai

Lyderystę aikštelėje Filadelfijos ekipai parodyti pavyko tik antroje mačo pusėje. Iki ilgosios pertraukos gan užtikrintai žaidę „Hawks“ krepšininkai po dviejų kėlinių turėjo 12 taškų pranašumą.

Visgi tokio atotrūkio „76ers“ nepabūgo ir trečiame ketvirtyje greitai pradėjo jį tirpdyti ir praėjus kiek daugiau nei pusei kėlinio rezultatas tapo lygus – 75:75.

Nors likus 7 minutėms iki mačo pabaigos komandos dar ėjo koja kojon (99:98), tačiau galinga rungtynių pabaiga padėjo Filadelfijos klubui įsirašyti antrą pergalę iš eilės. „Hawks“ paskutines tris kėlinio minutes apskritai nepelnė taškų.

.@TyreseMaxey is up to 1️⃣1️⃣ assists. 🤩 pic.twitter.com/jd80Rbw0j4