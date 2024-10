Solidų žaidimą demonstravusio Tado Sedekerskio atstovaujama „Baskonia“ nugalėjo „Partizan“

Lietuvis šiose rungtynėse atrodė solidžiai – pelnė 14 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir padavė 1 rezultatyvų perdavimą.

Lygiose rungtynėse „Partizan“ iškart po pertraukos bandė atitrūkti, kai susikrovė 9 taškų pranašumą (41:32), bet baskų atkarpa 7:0 iškart leido vėl priartėti (39:41), o pasibaigus trims ketvirčiams svečiai pirmavo minimaliai – 60:59.

Paskutiniajame kėlinyje prabėgus 2 minutėms „Partizan“ dar buvo priekyje (72:70), tačiau 5 taškai be atsako leido Ispanijos klubui po ilgos pertraukos vėl pirmauti – 75:72. Gabrielis Lundbergas įmetė dvitaškį (74:75), bet šeimininkai pridėjo 5 taškus be atsako – 80:74. Per likusį laiką svečiai iš Belgrado nebeišsigelbėjo.

„Baskonia“: Marcusas Howardas 17 (1 atk. kam., 1 rez. perd.), Timothe Luwawu-Cabarrot 15 (4 atk. kam., 2 rez. perd.), Tadas Sedekerskis 14 (6 atk. kam., 1 rez. perd.), Chima Moneke 13 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Trentas Forestas 10 (2 atk. kam., 4 rez. perd.), Donta Hallas 8 (4 atk. kam.), Kamaras Baldwinas 7 (1 atk. kam., 2 rez. perd.), Khalifa Diopas 2 (4 atk. kam.), Ogjenas Jaramazas 2.

„Partizan“: Tyrique Jonesas 22 (4 atk. kam., 1 rez. perd.), Brandonas Daviesas 20 (1 atk. kam., 3 rez. perd.), Vanja Marinkovičius 11 (4 atk. kam., 2 rez. perd.), Gabrielis Lundbergas 10 (1 atk. kam., 4 rez. perd.), Isaacas Bonga 8 (4 atk. kam., 1 rez. perd.), Sterlingas Brownas 4 (3 atk. kam., 3 rez. perd.), Carlikas Jonesas 4 (3 atk. kam., 6 rez. perd.), Frankas Ntilikina 3 (1 atk. kam.).