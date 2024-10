Trinchieri įvertino prancūzo fejerverkus ir gynybos juodadarbius: „Jie apsigynė prieš penkių žvaigždučių žaidėjus“

Lietingą ir apniukusį ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ krepšininkai įpūtė vilties, kad ilgi rudens vakarai liūdni Lietuvoje nebus. Patrauklų akiai krepšinį Andrea Trinchieri vyrai žaidė pirmajame ir ketvirtajame ketvirtyje per kuriuos kartu sudėjus pelnė 45 taškus, kai per likusius du sukrapštė 29-is, tačiau to italų magui užteko, kad Eurolygos sezono starte būtų įveikta pirmenybių grandė „Barcelona“ 74:67.