Šokas Argentinoje: pasaulio vicečempionai liko be planetos pirmenybių

Argentina pasaulio krepšinio čempionate nežais pirmąkart nuo 1982 metų.

Trečiojo ketvirčio pabaigoje Argentina dar pirmavo 17 taškų skirtumu (59:42). Vis tik svečai ėmė mažinti atsilikimą, o ketvirtajame kėlinyje užvirė atkakli kova taškas į tašką.

Vis dėlto lemiamu metu argentiniečiai prametė svarbias baudas, o svečiai atsakė dvitaškiu ir įtvirtino pergalę. Dominikos Respublikos rinktinė lemiamą mačą kėlinį laimėjo 25:11.

Argentinos neišgelbėjo ir Eurolygos žvaigždės. Madrido „Real“ atstovas Gabrielis Deckas įmetė 27 taškus, o Belgrado „Crvena Zvezda“ atstovaujantis Facundo Campazzo pelnė 10 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

„Barcelonos“ gynėjas Nicolasas Laprovittola surinko irgi 10 taškų.

Nugalėtojams Jeanas Montero įmetė 22 taškus, Gerardo Suero pridėjo 13 taškų.

Priminsime, kad būtent Argentina 2019 m. pasaulio čempionate iškovojo sidabro medalius.

For the first time since 1982, we will have a World Cup without Argentina 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/LnhGSwpEiw