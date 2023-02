Po netaiklaus Fridrikssono lemiamo metimo Sakartvelas pirmąkart pateko į pasaulio čempionatą

Elvaras Fridrikssonas nugalėtojams per 31 aikštėje praleistą minutę surinko 25 taškus (5/11 dvit., 2/5 trit., 9/9 baud.), atkovojo 1 kamuolį, bet pažeidė taisykles 3 kartus ir suklydo 2 sykius.

Nepaisant nesėkmės, Sakartvelo komanda pirmą kartą pateko į pasaulio čempionatą.

Islandijos rinktinė būtų patekusi į čempionatą, jeigu būtų laimėjusi bent keturių taškų persvara. Paskutinėmis sekundėms E.Fridrikssonas prametė lemiamą metimą, kuriuo galėjo didinti skirtumą iki šešių taškų.

GOODNIGHT TBILISI! 🇬🇪



GEORGIA ARE HEADING TO THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME IN HISTORY!#FIBAWC x #WinForGeorgia pic.twitter.com/PhwrkubT49