  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Snaiperiu tapęs Valančiūnas: gausiu velnių iš trenerio, kad plano nesilaikau

2025-08-29 18:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 18:58

Jonas Valančiūnas smeigė tris tritaškius ir tai užkūrė Lietuvos rinktinę pergalei prieš Juodkalniją. Lietuviai 94:67 sutriuškino varžovus ir dabar laukia šeštadienio rungtynių prieš vokiečius.

Jonas Valančiūnas smeigė tris tritaškius ir tai užkūrė Lietuvos rinktinę pergalei prieš Juodkalniją. Lietuviai 94:67 sutriuškino varžovus ir dabar laukia šeštadienio rungtynių prieš vokiečius.

0

„Gerai, reikia tokių rungtynių. Pradžia buvo labai emocinga, taškas į tašką, po to matėme visokių epizodų. Tai grūdina mus ir parodo, kad esame visi kartu, išliekame, palaikome, nors gal vienam geriau, kitam blogiau sekasi. Negali prašyti daugiau“, – sakė centras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Valančiūnas po susitikimo kalbėjo apie pataikytus tolimus metimus, emocijas ir trečiąją akistatą su vokiečiais.

– Juodkalnijos treneris sakė, kad Rokas Jokubaitis yra didesnė grėsmė jiems už jus. Ar jūsų tritaškiai tapo priešingu įrodymu?

– Neskaitome, nekalbame, einame laimėti. Nors ir treneris įmestų 10 tritaškių, mes patenkinti, nesvarbu kas. Svarbu, kad rezultatas būtų mūsų naudai.

– Sykį sudvejojote, po to dvejonių nebuvo?

– Tai treneris neleidžia žaisti (Juokiasi). Nešnekame apie tai, rytoj nauja diena, reikia su tokia pačia energija būti. Vokiečiai gera komanda, bus nelengva.

– Rimas akcentuodavo jūsų svarbą po krepšiu, tritaškius diktavo rungtynės?

– Tai dabar gausiu iš trenerio velnių, kad nesilaikau plano (Juokiasi). Rungtynės diktavo ir jų gynyba, reikia prie jos pasitaikė. Gavosi gerai.

– Lietuvos rinktinė pagerino Europos čempionatų perdavimų rekordą (35). Smagu?

– Vėl kažką (Juokiasi). Džiugina turbūt, nežinau.

Kas leido tokį rezultatą pasiekti būtent šiai rinktinei?

– Mes žaidžiame kartu, pergalei, neturime ego. Negali prašyti daugiau. Reikia tai išlaikyti ir judėti toliau.

– Jau aplenkėte Šarūną Jasikevičių ir tapote trečiu pagal rezultatyvumą rinktinės žaidėju. Ką tai reiškia jums?

– Nežinau, tik dabar sužinojau tai. Visada smagu būti metraščiuose, nusipelniusiu, gal nuobodu, pasikartosiu: 1000 taškų įmesiu, nieko nepasieksime, kas iš to? Reikia laimėti.

– Ar šis čempionatas jums išskirtinai emocingas?

– Man patinka krepšinis, aš emocionalus žaidėjas, gal kažkur per daug, gal permažai. Žaidžiu emocija. Kažko specialiai nedarau.

– Kas bus svarbiausia prieš vokiečius?

– Gynyba, spaudimas, ką parodėme šiandien, galime būti agresyvūs, provokuoti varžovų klaidas, sukelti sunkumų įeinant į puolimą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

