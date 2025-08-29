Snaiperiu tapęs Valančiūnas: gausiu velnių iš trenerio, kad plano nesilaikau

„Gerai, reikia tokių rungtynių. Pradžia buvo labai emocinga, taškas į tašką, po to matėme visokių epizodų. Tai grūdina mus ir parodo, kad esame visi kartu, išliekame, palaikome, nors gal vienam geriau, kitam blogiau sekasi. Negali prašyti daugiau“, – sakė centras.
J.Valančiūnas po susitikimo kalbėjo apie pataikytus tolimus metimus, emocijas ir trečiąją akistatą su vokiečiais.
– Juodkalnijos treneris sakė, kad Rokas Jokubaitis yra didesnė grėsmė jiems už jus. Ar jūsų tritaškiai tapo priešingu įrodymu?
– Neskaitome, nekalbame, einame laimėti. Nors ir treneris įmestų 10 tritaškių, mes patenkinti, nesvarbu kas. Svarbu, kad rezultatas būtų mūsų naudai.
– Sykį sudvejojote, po to dvejonių nebuvo?
– Tai treneris neleidžia žaisti (Juokiasi). Nešnekame apie tai, rytoj nauja diena, reikia su tokia pačia energija būti. Vokiečiai gera komanda, bus nelengva.
– Rimas akcentuodavo jūsų svarbą po krepšiu, tritaškius diktavo rungtynės?
– Tai dabar gausiu iš trenerio velnių, kad nesilaikau plano (Juokiasi). Rungtynės diktavo ir jų gynyba, reikia prie jos pasitaikė. Gavosi gerai.
– Lietuvos rinktinė pagerino Europos čempionatų perdavimų rekordą (35). Smagu?
– Vėl kažką (Juokiasi). Džiugina turbūt, nežinau.
– Kas leido tokį rezultatą pasiekti būtent šiai rinktinei?
– Mes žaidžiame kartu, pergalei, neturime ego. Negali prašyti daugiau. Reikia tai išlaikyti ir judėti toliau.
– Jau aplenkėte Šarūną Jasikevičių ir tapote trečiu pagal rezultatyvumą rinktinės žaidėju. Ką tai reiškia jums?
– Nežinau, tik dabar sužinojau tai. Visada smagu būti metraščiuose, nusipelniusiu, gal nuobodu, pasikartosiu: 1000 taškų įmesiu, nieko nepasieksime, kas iš to? Reikia laimėti.
– Ar šis čempionatas jums išskirtinai emocingas?
– Man patinka krepšinis, aš emocionalus žaidėjas, gal kažkur per daug, gal permažai. Žaidžiu emocija. Kažko specialiai nedarau.
– Kas bus svarbiausia prieš vokiečius?
– Gynyba, spaudimas, ką parodėme šiandien, galime būti agresyvūs, provokuoti varžovų klaidas, sukelti sunkumų įeinant į puolimą.
