S.Mane kojos traumą patyrė paskutinėse Miuncheno „Bayern“ komandos rungtynėse ir buvo abejojame, ar jis galės dalyvauti pasaulio čempionate Katare.

Visgi, nepaisant to, jis buvo įtrauktas į 26 žaidėjų sąrašą. Tačiau dabar paaiškėjo, kad trauma pasirodė per rimta ir per trumpą laiką jis nesugebės tinkamai jos išsigydyti.

Dabar S.Mane turės grįžti į Vokietiją, kur pradės reabilitaciją.