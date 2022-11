Smūgis Brazilijai: Neymaras nepadės rinktinei grupių etape

Po to epizodo imta svarstyti, kokio rimtumo gali būti žaidėjo trauma.

Pasak pranešimų, Neymaras greičiausiai praleis du likusius grupės mačus su Šveicarija ir Kamerūnu. Žurnalistas Dani Gilas skelbia, kad Neymaras grįžti į rikiuotę galės tik pirmajame atkrintamųjų etape, jei brazilai ten bus.

Skelbiama, kad Neymaras galbūt jau galėtų žaisti rungtynėse su Kamerūnu, bet Brazilijos treneris Tite nerizikuos savo žvaigžde.

Brazil’s #Neymar off with right ankle injury.

By video, inversion (rolls it).

Typically results in lateral ankle sprain of varied degree

Swelling lateral/outer ankle supports that

Needs xrays/MRI#FIFAWorldCup #BRASER



📷 (on right) @Ultra_Suristic pic.twitter.com/Eh8KX8AbJm