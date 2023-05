Smūgis „Barcelonai“ prieš finalo ketvertą – į rikiuotę Higginsas nesugrįš

Vienam „Barcelona“ lyderių C. Higginsui bus atlikta operacija, kurios metu bus „išspręstos jį kamuojančios juosmens problemos“, pranešė klubas.

Kol kas nenustatyta, kada 33-ejų metų žaidėjas galės grįžti į rikiuotę. C. Higginsas greičiausiai pirmą kartą karjeroje praleis Eurolygos finalo ketvertą po šešių dalyvavimų iš eilės (išskyrus atšauktą 2019-20 m. sezoną) nuo 2015-2016 m., kai debiutavo Maskvos CSKA komandoje. Tais metais ir 2019 m. jis laimėjo Eurolygą.

Balandžio viduryje C. Higginsas iškrito iš komandos rikiuotės po to, kai pajautė nugaros skausmus mače prieš Madrido „Real“ ir nuo to laiko nerungtyniavo. Jis praleido ir Eurolygos atkrintamųjų seriją, kur „Barca“ susitiko su Kauno „Žalgiriu“.

Iki šiol 2022-23 m. sezone C. Higginsas Eurolygoje vidutiniškai pelnė 8,7 taško ir atkovojo 2,2 kamuolio. Ispanijos lygos rungtynėse jis vidutiniškai pelnė 9,8 taško ir atkovojo 2,2 kamuolio per 17:25 minutės.