Skiriasi „Bayern“ ir klubo lyderio Darruno Hilliardo keliai

29 metų 196 cm ūgio amerikietis didelę praėjusio sezono dalį praleido dėl traumos. Reguliariajame sezone Eurolygoje jis sužaidė 20 mačų.

Vėliau turnyro ketvirtfinalio serijoje su „Barcelona“ patyrė dar vieną traumą ir sezoną užbaigė anksčiau laiko.

Eurolygoje gynėjas vidutinškai per 24 minutes pelnydavo 13,7 taško, atkovodavo po 3 kamuolius, atlikdavo 1,8 rezultatyvaus perdavimo bei rinkdavo 11,8 naudingumo balo.

🤜🤛 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔, 𝐃𝐀𝐑𝐑𝐔𝐍



D-Hill leaves us after one season. We wish you all the best for your future, @DHilliard6X!#FCBB #Kaderupdate #ThankYouDarrun pic.twitter.com/mYbYblzZ3i