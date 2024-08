Skęstantį JAV laivą išplukdęs šefas Curry: „Esu matęs daug JAV rinktinės krepšinio, tačiau tai buvo ypatinga“

„Esu daug matęs JAV rinktinės krepšinio, tačiau tai buvo ypatinga“, – po pusfinalio sunkiai atsitokėti tuo, kas ką tik įvyko, galėjo NBA superžvaigždė Stephenas Curry.

Net 37 rungtynių minutes pirmavę pasaulio vicečempionai serbai ketvirtojo kėlinuko pradžioje turėjo 15 taškų persvarą, tačiau fantastiški individualūs S. Curry ir LeBrono Jameso pasirodymai leido amerikiečiams į rungtynes grįžti pačioje jų pabaigoje.

JAV paskutinį kartą olimpinio aukso neiškovojo 2004-ais metais Atėnuose, o nuo 2008-ųjų prie komandos prisijungęs L. Jamesas Paryžiuje gali užsitikrinti jau penktąjį savo karjeroje olimpinį auksą. „Lakers“ žvaigždė gali drąsiai visiems sakyti, kad su juo amerikiečiai niekada nepralaimi, o savo žodį tarė ir rungtynėse „Bercy“ arenoje rytiniame Paryžiuje.

Keturiskart NBA čempionas įsirašė jau antrąjį karjeroje trigubą dublį olimpinėse žaidynėse – pelnė 16 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų (33 naud.). Tai – vos ketvirtasis trigubas dublis olimpinių žaidynių istorijoje, o vieninteliam Karaliui tą dabar yra pavykę užfiksuoti net du sykius.

„Pagarba Serbijai, bet mums šiandien pavyko. Šefas Curry surengė senovinį Šefo Curry pasirodymą. Joelis mums buvo didelė pagalba. Ir mums to reikėjo, – komandos draugų indėlį pabrėžė L. Jamesas, kuris dabar yra vienas pretendentų laimėti olimpinio krepšinio turnyro MVP titulą. – Man 39 metai, tai mano 22-as sezonas. Nežinau, kiek progų ir akimirkų dar turėsiu, kur galėsiu dėl kažko konkuruoti. Žinote, konkuruokite dėl kažko didelio ir svarbaus. Ir šįvakar tai buvo didis žaidimas“.

39-erių puolėjas pirmenybėse renka po 13,8 taško, atlieka 7,8 perdavimo (antras rezultatas žaidynėse) ir atkovoja po 5,8 kamuolio.

Slogų turnyrą Paryžiaus žaidynėse iki tol žaidęs virtuvės šefo pravardę turintis S. Curry taip pat nutarė visam pasauliui parodyti geriausią savo versiją, kuri jo karjerą už Atlanto jau yra spėjusi papuošti keturiais NBA žiedais.

Tai vos pirmosios S. Curry olimpinės žaidynės, tačiau jos vienam geriausių pasaulio snaiperių iki šių rungtynių nesiklostė. Daugiausiai taškų jis pelnė grupės rungtynėse su serbais, kuomet įmetė 11, o mače Pietų Sudanu per 21 minutę surinko -1 naudingumo balą bei surinko vos 3 taškus (0/6 trit.).

„Golden State Warriors“ veidas pataikė net 9 tritaškius iš 14-os, o prie savo 36 taškų pasirodymo taip pat pridėjo 8 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus (38 naud.).

S. Curry mačą pradėjo įspūdingu kėliniu, ir vien per pirmą ketvirtį pelnė 17 savo komandos taškų. Tačiau dar svarbesnė jo atkarpa buvo pačioje rungtynių pabaigoje.

Iki maco galo likus 2:17 minutės gynėjas pataikė savo 9 tritaškį rungtynėse, kitoje atakoje iš po krepšio dvitaškį suvertė L. Jamesas, o dar vieną serbų išpuolį atlaikę amerikiečiai savo pergalę įtvirtino būtent po S. Curry dvitaškio greitoje atakoje.

Per keliasdešimt sekundžių spurtą 7:0 surengę amerikiečiai jau pirmavo 91:86, o galutinį tašką rungtynėse padėjo Kevinas Durantas, netrukus pridėjęs įspūdingą dvitaškį atsilošus.

„Apie tai kalbėjome visą vasarą, nesvarbu, kaip viskas eisis, kažkada turėsime iššūkį, kurį turėsime perlipti. Draugiškų rungtynių metu turėjome tiesų kelią, bet serbai buvo kieti, jie yra puiki komanda. Žaisti su jais ir nugalėti jau trečią kartą buvo sunku, todėl tai kaip laimėjome yra nuostabu. Visą vasarą dirbau vienodai sunkiai, nesvarbu ar per rungtynes išmesčiau du ar tris metimus, ar tiek kiek šiąnakt. Dėkoju dievui, kad galėjau mėgautis žaidimu“, – iškart po mačo kalbėjo pagrindinis pergalės kalvis.

S. Curry taip pat buvo arti to, kad pagerintų Carmelo Anthony priklausantį 10-ies tritaškių rekordą per vienerias rungtynes.

Sužavėtas šių rungtynių įvykiais liko ir JAV rinktinės vairininkas Steve'as Kerras.

„Tai vienos nuostabiausių krepšinio rungtynių, kuriose aš kada nors dalyvavau. Tokį S. Curry esu matęs šimtus kartų. Visi mūsų komandoje ir trenerių štabe žinojo, kad anksčiau ar vėliau jis taip sužais. Serbija žaidė tobulas rungtynes ir privertė mus varžytis aukščiausiu lygiu, kokį tik turėjome. Mūsų vaikinai buvo neįtikėtini tą ketvirtąjį kėlinį ir jiems pavyko laimėti“, – savo auklėtiniu žavėjosi ir S. Pesičiaus ekipą gyrė NBA legenda.

S. Curry 36 taškų pasirodymas – antras geriausias JAV rinktinėje olimpinėse žaidynėse. 2012 metais Londono žaidynės C. Anthony mače su Nigerija pelnė tašku daugiau (37) ir būtent tame mače įskraidino 10 tritaškių iš 12-os.

Iškart po pusfinalio kiti JAV ekipos krepšininkai ėmė sveikinti savo komandos veteranus S. Curry ir L. Jamesą su įspūdingais asmeniniais rekordais ir nuostabiomis rungtynėmis.

Įdomu tai, kad šie krepšininkai yra gimę toje pačioje Ohajo valstijos, Akrono ligoninėje. L. Jamesas yra šioje valstijoje gimęs ir užaugęs, o S. Curry tėvas Delas tuo karjeros tarpsniu profesionaliai žaidė Ohajo valstijoje įsikūrusiame Klivlando „Cavaliers“ klube.

Kevin Durant. Steph Curry. LeBron James.



The greatest of this generation. pic.twitter.com/BRvGCDJ6ST