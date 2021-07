Skaudus britų olimpiečio šuolis su kartimi – nurėžė dantį

25-erių britas treniruotėje nesėkmingai bandė peršokti per kartelę. Negana to, H.Coppellio numesta kartelė trenkėsi tiesiai jam į burną. Britui po šio incidento prireikė skubios odontologo pagalbos.

„Pašokinėjau su kartimi šios dienos treniruotėje, kol kartelė krito ant manęs ir apgadino dantis. Tikiuosi, kad Tokijuje kur nors netoli yra geras dantistas“, – rašė H.Coppellis.

Got some good vaulting done tonight at the @teamgb holding camp! HOWEVER…

The bar then fell on my face and messed up all my teeth 🙄😅 I hope @tokyo2020 has a good dentist around

A THREAD… pic.twitter.com/yBLT2Fkamr