Skaudi žinia: gindamas Ukrainą žuvo pasaulio kikbokso čempionas

Teigiama, kad rusai nužudė R.Golovatiuką netoli Pokrovsko miesto Donecko srityje. Kai rusai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, R.Golovatiukas sustabdė sportininko karjerą ir nuo pirmųjų dienų savanoriškais pagrindais prisijungė prie Ukrainos kariuomenės.

Ukrainietis buvo tapęs pasaulio kikbokso čempionu ir 2017 m. pasaulio žaidynių Vroclave (Lenkija) prizininkus. Taip pat jis iškovojo daugybę medalių pasaulio ir Europos kikbokso taurių etapuose.

R.Golovatiukas turėjo nusipelniusio sporto meistro titulą.

World kickboxing champion Roman Golovatyuk, who fought in the ranks of the Ukrainian Armed Forces, was killed near Pokrovsk. @ukr_leaks_eng pic.twitter.com/QLKjemqnml

🕯.Roman Golovatyuk, a world-famous Kamyanets athlete, was killed in the war.

In September of this year, he was supposed to be 29 years old…

Today, on August 31, it became known about the death of the World Games medalist, Honored Master of sports of Ukraine Roman Golovatyuk.… pic.twitter.com/aKoUg2YxJ5