Skandalų sūkuryje atsidūrusi „Grizzlies“ žvaigždė pasirodė rungtynėse, o klubas pranoko „Mavericks“

Į skandalus įsivėlęs J. Morantas nors dar nežaidė, bet jau mačą stebėjo šalia aikštės. Tuo tarpu Dalaso ekipe susitikime vertėsi be Luka Dončičiaus.

Ja Morant gets an ovation from the crowd on his way to the court. pic.twitter.com/bJDbSsLbeA