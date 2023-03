Sabonis antrą kartą paeiliui pripažintas NBA savaitės žaidėju

Per keturias sužaistas rungtynes lietuvis vidutiniškai fiksavo 22,8 pelnyto taško, 16 atkovotų kamuolių ir 10 atliktų rezultatyvių perdavimų statistiką.

Iš visų keturių susitikimų D. Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ ekipa nuskynė tris pergales ir vieną kartą patyrė nesėkmę. Sakramento „Kings“ nugalėjo Bruklino „Nets“, Čikagos „Bulls“ ir Vašingtono „Wizards“ ekipas, tuo tarpu nusileido Milvokio „Bucks“ komandai.

Per savo karjerą NBA D. Sabonis savaitės žaidėju išrinktas jau ketvirtąjį kartą. Trys iš šių keturių kartų buvo šį sezoną.

Šiuo metu Sakramento ekipa su 43 pergalėmis ir 27 pralaimėjimais Vakarų konferencijos turnyrinėje lentelėje dalijasi 2-3 vietomis.

Sacramento Kings forward-center Domantas Sabonis and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 22 of the 2022-23 season (March 13-19). pic.twitter.com/iwXPfx69tX