Skandalingasis brazilas prieš Kęstutį Kavaliauską: „Turiu paleisti savo velnius pasivaikščioti“

Kovo 22 dieną „Twins Bet“ arena Vilniuje virs tikru mūšio lauku, kuriame susitiks du kovos menų meistrai su skirtingomis filosofijomis ir charakteriais. Brazilas žada chaosą ir nesuvaldomą emocijų audrą, o lietuvis – ledinį ramumą, po kuriuo slypi kažkas bauginančio.

Rodrigo Mineiro, kurio kovos stilius dažnai vadinamas „kruvinu karnavalu“, mėgaujasi Lietuvoje susikūrusia kontroversiška reputacija: „Man tai patinka! Jei apie tave kalba – reiškia, darai kažką teisingai. Man nesvarbu, myli ar nekenčia – svarbu, kad reaguoja. Aš čia ne tam, kad būčiau mielas, aš čia tam, kad daryčiau šou.“

Paklaustas, ar nebijo, kad Kavaliauskas išjungs jo „muziką“ pirmame raunde, Rodrigo pasitikėjimas liejasi per kraštus: „Kęstutis gali bandyti. Tegul ateina su savo planu, tegul bando išjungti šviesą. Bet ringe nėra vietos planams – čia viskas vyksta gyvai. Jei muzika nutils, tai tik tam, kad suskambėtų dar garsiau. Nes aš ne tas, kuris tyli, kai jį bando užčiaupti. Be to, linkėjimai Krilavičiui. Manęs netenkina rezultatas 1:1, turėsime išsiaiškinti iki galo.“

Tuo metu Kęstutis savo varžovui jau dabar siunčia subtilų įspėjimą: „Kad galėčiau būti šiltas ir ramus žmogus, turiu kažkur paleisti savo velnius pasivaikščioti. Pabandykit atspėti, kur mano velniai išeis pasivaikščioti kovo 22 dieną...“