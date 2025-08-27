Skandalingasis Abena pašiepė Maslobojevą: „Aš bent jau nedūriau adatos sau į užpakalį, kad pagerinčiau savo formą“

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.
2023 m. kontroversiškomis aplinkybėmis lietuvį nugalėjęs Donegi Abena, vos išgirdęs žinias apie S. Maslobojevo teigiamą testą, suskubo pasijuokti iš buvusio varžovo.
„Senelis privartojo dopingo po to, kai pralaimėjo man ir trumpam paliko organizaciją. Po paskutinės kovos jis apie mane prikalbėjo visokiausių dalykų. Aš bent jau nedūriau adatos sau į užpakalį, kad pagerinčiau savo formą. Š**** gaunasi, kai „sėdi“ ne ant tos adatos“, – juokėsi D. Abena.
S. Maslobojevas ne kartą yra pažymėjęs, kad D. Abena nepagarbiai elgėsi 2023 m. po jų tarpusavio kovos. Tąkart lietuviui keistomis aplinkybėmis kovos tęsti neleido gydytojas, o čempiono diržą gavęs D. Abena triumfavo taip, tarsi būtų laimėjęs nokautu ir nerodė pagarbos S. Maslobojevui.
Lietuvis yra minėjęs, kad trokšta revanšo prieš D. Abeną, bet mažai tikėtina, kad įvyks dar viena jų kova – net jei lietuvis išvengs ilgos diskvalifikacijos, su D. Abena jis veikiausiai nesusikaus, nes pastarasis yra nusprendęs pasukti į profesionalų boksą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!