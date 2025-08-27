Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Skandalingasis Abena pašiepė Maslobojevą: „Aš bent jau nedūriau adatos sau į užpakalį, kad pagerinčiau savo formą“

2025-08-27 22:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 22:56

Antradienį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas. Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.

Sergejus Maslobojevas ir Donegi Abena | „Stop“ kadras

Antradienį „Glory" organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100" turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas. Šiuo metu „Glory" laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.

0

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.

2023 m. kontroversiškomis aplinkybėmis lietuvį nugalėjęs Donegi Abena, vos išgirdęs žinias apie S. Maslobojevo teigiamą testą, suskubo pasijuokti iš buvusio varžovo.

„Senelis privartojo dopingo po to, kai pralaimėjo man ir trumpam paliko organizaciją. Po paskutinės kovos jis apie mane prikalbėjo visokiausių dalykų. Aš bent jau nedūriau adatos sau į užpakalį, kad pagerinčiau savo formą. Š**** gaunasi, kai „sėdi“ ne ant tos adatos“, – juokėsi D. Abena.

S. Maslobojevas ne kartą yra pažymėjęs, kad D. Abena nepagarbiai elgėsi 2023 m. po jų tarpusavio kovos. Tąkart lietuviui keistomis aplinkybėmis kovos tęsti neleido gydytojas, o čempiono diržą gavęs D. Abena triumfavo taip, tarsi būtų laimėjęs nokautu ir nerodė pagarbos S. Maslobojevui.

Lietuvis yra minėjęs, kad trokšta revanšo prieš D. Abeną, bet mažai tikėtina, kad įvyks dar viena jų kova – net jei lietuvis išvengs ilgos diskvalifikacijos, su D. Abena jis veikiausiai nesusikaus, nes pastarasis yra nusprendęs pasukti į profesionalų boksą.

