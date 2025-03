Skandalas pasaulio čempionate: po trišuolio finalo – diskvalifikacija ir atimtas medalis

Penktadienį Nandzinge (Kinija) įvyko pirma pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato diena.

Pirmąjį medalių komplektą dalinosi trišuolininkai. Ten triumfavo geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekęs Italijos atstovas Andy Diazas Hernandezas (17,80 metro). Iš Kubos kilęs atletas prieš porą savaičių laimėjo ir Europos uždarų patalpų čempionatą.

Sidabras atiteko kinui Yamingui Zhu (17,33), o bronza iš pradžių džiaugėsi brazilas Almiras dos Santosas (17,22), bet vėliau pranešta, kad jam skirta diskvalifikacija. Po tokio teisėjų sprendimo į trečią vietą pakilo Huguesas Fabrice‘as Zango (17,15) iš Burkina Faso.

🚨 BREAKING - Almir Dos Santos 🇧🇷 has been stripped of his World Indoor Triple Jump Bronze Medal won a matter of hours ago.



He has been disqualified due to his spikes not meeting the criteria.



As a result, Hugues Fabrice Zango 🇧🇫 takes yet another global medal pic.twitter.com/MxzZ8CMAQq