Skandalai Ispanijos futbole nesibaigia – „Barcelona“ įtariama kyšininkavimu

Tai yra dalis tyrimo dėl įtariamos du dešimtmečius trukusios korupcijos teisėjų komitete, teigiama teismo dokumente, su kuriuo ketvirtadienį susipažino „Reuters“.

Ketvirtadienį policija taip pat atliko kratą Ispanijos futbolo federacijos (RFEF) patalpose Madride, teigė Barselonos teismas, vykdydamas tyrimą dėl „galimos sisteminės korupcijos“ Ispanijos teisėjų komitete.

Ispanijos futbolas ir ypač RFEF išgyvena sunkų laikotarpį, nes neseniai buvusiam federacijos vadovui Luisui Rubialesui buvo pareikšti įtarimai dėl seksualinio išnaudojimo.

Rugpjūčio 20 d. L. Rubialesas pabučiavo į lūpas pasaulio čempionato nugalėtoją Jenni Hermoso ir sukėlė daugybę reakcijų, iš esmės nustelbusių moterų rinktinės triumfą Sidnėjuje ir teisėjų skandalą. Po šio skandalo L. Rubialesas pasitraukė iš pareigų.

Dabar vėl sugrįžta prie teisėjų tyrimo, o šis išplėstas ir į jį įtraukta „Barcelona“ kaip įtariamoji. Tyrimą atliekantis teisėjas Joaquinas Aguirre Lopezas anksčiau pareiškė, kad klubas galėjo gauti naudos iš kyšių.

