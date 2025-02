Skambus Monako naujokas – priekinėje linijoje Donatui Motiejūnui talkins vokietis Danielis Theisas

Tokią naujieną pirmadienį Monako klubas pranešė oficialiai, nors didelį susidomėjimą nuo 2017 metų NBA lygoje žaidusiu vokiečiu reiškė ir Atėnų „Panathinaikos“.

Kontraktas pasirašytas iki 2026-ųjų vasaros. Abu klubai Eurolygoje dalinasi trečiąją vietą bei yra tarp pretendentų į titulą. Eurolygos ekipos kituose šio turnyro klubuose šį sezoną nežaidusius naujokus registruoti gali iki vasario 26-osios.

32 metų 203 cm ūgio D.Theisas šį sezoną atstovavo Naujojo Orleano „Pelicans“ ekipai ir NBA per 16 minučių rinko 4,3 taško (24 procentai tritaškių), 4,3 atkovoto kamuolio bei 1,6 rezultatyvaus perdavimo. Už Atlanto jis rungtyniavo nuo 2017-ųjų, pusketvirto sezono praleido Bostono „Celtics“ gretose, o vėliau dažnai keitė klubus, išbandydamas save Čikagoje, Hjustone, Indianoje, Los Andžele ir Naujajame Orleane.

🆕️ Dᴀɴɪᴇʟ Tʜᴇɪs ᴇsᴛ ᴍᴏɴᴇ́ɢᴀsϙᴜᴇ ! 🇲🇨



💥 Passé par la NBA (Finales en 2022 avec les Boston Celtics) et champion du monde 2023 avec l'Allemagne, Daniel Theis vient renforcer le secteur intérieur de la #RocaTeam pour cette saison et la prochaine 💪



Welcome Daniel !… pic.twitter.com/qHRuwHDEaw