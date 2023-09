Skambus Lillardo pareiškimas: „Geriau viską pralaimėsiu nei žaisiu „Warriors“

„Gerbiu tai, ką jie nuveikė per paskutinius aštuonerius ar devynerius metus. Taip pat tai yra mano namai. Tačiau aš negalėčiau žaisti šioje komandoje.

Jie laimėjo keturis čempionų titulus. Kaip aš atrodysiu, persikėlęs čia žaisti? Mano pozicijoje žaidžiantis Stephenas Curry yra antras geriausias šios eros krepšininkas po LeBrono Jameso. Tai tikrai nebūtų logiška.

Aš geriau viską pralaimėsiu nei persikelsiu ten žaisti“, – sakė jis.

Damian Lillard says he'd rather 'lose every year' before he would play for the Warriors. 😳😅 pic.twitter.com/UAPCW5qTK9