Šiurpus epizodas: Messi taranavęs varžovas galėjo užbaigti futbolo genijaus karjerą

Nors 47-ą rungtynių minutę žvaigždžių perpildyta „Inter“ atsilikinėjo 0:2, tačiau vedama patyrusių veteranų Luiso Suarezo ir Lionelio Messi sugebėjo grįžti į rungtynes.

Itin emocingose rungtynėse netrūko masinių susistumdymų tarp žaidėjų, o vienas epizodas privertė už galvos griebtis L. Messi talento gerbėjus.

76-ą rungtynių minutę po susidūrimo su varžovų gynėju Luku Macnaughtonu 36-erių argentinietis parkrito ant vejos, o vaizdo pakartojimas parodė, kad varžovas futbolo bateliu pataikė tiesiai į L. Messi blauzdą.

Po susidūrimo pasaulio čempionas liko gulėti ant vejos skausmo pervertu veidu, o į aikštę skubiai sulėkė visi „Inter“ gydytojai.

L. Messi nuostabai, pavojingai žaidęs varžovas išvengė net ir menkiausios nuobaudos.

Messi was shaken up after this play, but remained in the match. pic.twitter.com/NxeQMikbVU