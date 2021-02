Sirvydžio ekipos rungtynės nukeltos likus valandai iki pradžios

Šį kartą į lygos radarą pateko Detroito „Pistons“ (5/15) ekipa, kurioje rastas teigiamas arba aiškaus rezultato neparodęs koronaviruso testas. Imantis atsargumo priemonių nukeltas komandos susitikimas su Denverio „Nuggets“ (12/8).

Deivido Sirvydžio ekipą tokios žinios pasiekė likus mažiau nei valandai iki rungtynių – žaidėjai tuo metu atliko vaizdinę oponentų rungtynių analizę.

Contact tracing within Pistons is reason for postponement with Nuggets tonight, source tells ESPN.