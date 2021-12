Sirgaliai nesiveržė pirkti Jake'o Paulo kovos transliacijos

Tai buvo antroji J.Paulo ir T.Woodley kova, o pastarasis kovotojas šanso sulaukė tik po to, kai likus dviem savaitėms iki suplanuotos dvikovos dėl traumos pasitraukė britas Tommy Fury.

Pasak bokso žurnalisto Steveno Mulhauseno, pirmieji šios kovos transliacijų pardavimo skaičiai rodo, jog kova sirgalių nedomino – preliminariai nupirkta tik kiek mažiau nei 65 tūkst. Skaitmeninės televizijos skaičiai kol kas dar neskelbiami, tačiau manoma, kad bendras skaičius galėtų siekti maždaug 100 tūkst.

That is a fair argument. Only other things that come to mind are: 1) No one wanted to see a rematch. 2) That was the sixth Combat Sports PPV in six weeks (4 Boxing, 2 UFC) with Crawford-Porter, Tank-Cruz and Paul-Woodley being overpriced. Way too many PPVs https://t.co/7qXjnAMPH4