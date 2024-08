Sinsinatyje krito olimpinė čempionė, Kostiuk neatsilaikė prieš Swiatek

Lenkė problemų turėjo tik pirmosiomis mačo minutėmis, kai pralaimėjo savo padavimų seriją (0:1). Visgi, čia pat ji surengė spurtą 4:0 ir nuo tada dominavo iki pat mačo pabaigos.

Dėl anksčiau pliaupusio lietaus du mačus per dieną teko žaisti Paryžiaus olimpinei čempionei kinei Qinwen Zheng (WTA-7). Krūvio ji neatlaikė ir aštuntfinalyje 5:7, 1:6 pralaimėjo Anastasijai Pavliučenkovai.

Dvi pergales per dieną įsirašė amerikietė Jessica Pegula (WTA-6). Iš pradžių ji 5:7, 6:4, 6:2 įveikė neseniai po traumos grįžusią čekę Karoliną Muchovą (WTA-35), o vėliau 6:2, 6:3 pranoko tautietę Taylor Townsend (WTA-53). J.Pegulos dabar lauks gerą pasirodymą tęsianti kanadietė Leylah Fernandez (WTA-27).

Į ketvirtfinalį pateko ir buvusi antroji pasaulio raketė ispanė Paula Badosa (WTA-37). Ji 6:4, 6:4 eliminavo Cori Gauff skriaudikę Juliją Putincevą (WTA-33), kuri žaidžia po Kazachstano vėliava.

Couples that stretch together, stay together 🥰@steftsitsipas @paulabadosa #CincyTennis pic.twitter.com/mKm4vVKray