Sinsinatyje – kontroversiškas teisėjo sprendimas ir netikėtas Tayloro Fritzo pralaimėjimas

Tai buvo antra B.Nakashimos pergalė prieš T.Fritzą per šešias tarpusavio dvikovas ir pirma po keturių nesėkmių iš eilės.

Daugiausiai diskusijų sukėlė epizodas antrojo seto šeštajame geime. B.Nakashima aiškiai smūgiavo į užribį, T.Fritzas tada trumpam stabtelėjo, bet tęsė žaidimą, o bokštelio teisėjas nesiėmė jokių veiksmų. Tik po dar kelių smūgių teisėjas staiga sustabdė žaidimą ir pareiškė, kad tašką reikės sužaisti iš naujo. T.Fritzą tai pribloškė.

„Tu matei, kur leidosi kamuoliukas? Buvo aiškus užribis. Kam mums tada reikalinga ta elektroninė sistema?“, – stebėjosi T.Fritzas.

Teisėjas T.Fritzui aiškino, kad šis turėjo nustoti žaisti tada, kai pamatė, kad kamuoliukas būtų užribyje. Tada būtų galima peržiūrėti vaizdo pakartojimą ir atiduoti jam tašką, o kadangi žaidimas tęsėsi dar keletą smūgių, tai tašką reikia kartoti.

T.Fritzas teisėjui atsakė, kad jei nebūtų elektroninės sistemos, jis iš karto būtų nustojęs žaisti. Amerikietis taip pat stebėjosi, kodėl teisėjas anksčiau nesustabdė žaidimo, jei pats matė, kad kamuoliukas buvo užribyje.

Imagine telling me I needed to stop the point when we have literal Hawkeye electronic line calling 😂 https://t.co/c6O03AaOr7