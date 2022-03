Šimtmečio krepšinio legendų rinkimuose – 2012-22 metų geriausieji

2012-2022 m. Lietuvos krepšiniui dovanojo du Europos čempionato sidabro medalius. Jono Kazlausko vadovaujama nacionalinė krepšinio rinktinė užlipo ant vicečempionams skirto pjedestalo laiptelio tiek 2013 m. Slovėnijoje, tiek kitame Senojo žemyno turnyre 2015 m., kurio finalinės dvikovos vyko Prancūzijoje.

Jei Slovėnijoje lietuvius gelbėjo Linas Kleiza, dovanojęs bilietą į atkrintamąsias varžybas, tai 2015 m. Jono Mačiulio 34 taškų benefisas prieš Gruziją atvėrė mūsiškiams duris į ketvirtfinalio etapą.

„Gruzija buvo labai gera komanda, gerai susižaidę. Daug talento neturėjo, bet buvo vieningi it vienas kumštis. Visi tvirti vyrai. Tiesa, nelabai atsimenu tų rungtynių, nes buvau lengvoje transo būsenoje“, – kalbėjo Jonas Mačiulis apie legenda virtusią dvikovą Lietuvos krepšinio federacijos laidoje.

Mačiulio bendražygis Renaldas Seibutis prisipažino, jei ne Jonas, Lietuvos rinktinė būtų keliavusi namo jau po aštuntfinalio etapo. Be to, ilgametis Lietuvos rinktinės narys juokaudamas pridūrė: „Gruzija žaidė prieš Mačiulį. Jonas turbūt porą kartų per dieną žiūri savo highlight’us šiose rungtynėse.“

Atiduoti balsus už 2012-2022 m. didžiąsias krepšinio asmenybes galite specialioje internetinėje svetainėje (www.krepsiniolegendos.lt). Iš viso, 100 Lietuvos krepšinio legendų vardai ir pavardės nuguls krepšinio legendų ir sirgalių aikštelėje prie Lietuvos „Krepšinio namų“ Kaune. Legendos atrenkamos iš 163 nominantų sąrašo, suskirstyto pagal laikotarpius.

Balsavimo vykdymo tvarka:

Prieškario ir Pokario laikotarpis – 2022 m. vasario 16-27 d.

Nepriklausomybės laikotarpis – 2022 m. vasario 28 – kovo 6 d.

2001-2011 laikotarpis – 2022 m. kovo 7-20 d.

2012-2022 laikotarpis – 2022 m. kovo 21-31 d.