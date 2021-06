Šiaurės Makedonijos herojus Pandevas: aikštės generolas, atvedęs šalį į didžiąją futbolo sceną

Š. Makedonijai tai buvo pirmasis tokio lygio futbolo turnyras per visą šalies istoriją. Iki ten kelias nebuvo lengvas, bet jis buvo įveiktas.

Jie į Europos čempionatą pateko per UEFA Tautų taurės turnyrą. Nors rinktinė pasižymi neįtikėtinu kovingumu ir stipiu charakteriu, bet visoms komandoms reikia tų išskirtinių žaidėjų.

Toks Š. Makedonijos gretose yra 37 metų puolėjas G. Pandevas. Jis savo karjerą rinktinėje pradėjo lygiai prieš dvidešimt metų ir turbūt neįmanoma buvo sugalvoti geresnės progos atsisveikinti nei viena didžiausių Europos futbolo scenų.

I. Angelovskis komandos vairą perėmė prieš šešerius metus. Treneris suprato, kad, visų pirma, jam žūtbūt reikia pasikalbėti su G. Pandevu, nes šis yra daugiau nei tik kapitonas.

Puolėjas didžiąją savo karjeros dalį praleido Italijoje. Ten žengė pirmuosius žingsnius. Iš gimtojo „Belasica“ klubo, kai jam tebuvo 18, jį prisiviliojo Milano „Inter“, bet tik bemaž po dešimtmečio antruoju savo bandymu toje komandoje jis sugebėjo įsitvirtinti ir kartu su klubu iškovoti skambiausias kajeros pergales.

Kaip žaidėjas subrendo Romos „Lazio“ klube, kur per penkis metus (2004-2009 m.) pelnė 48 įvarčius. Jo žvaigždė augo. Netrukus darbštus, energingas ir visada aikštėje atsidavęs puolėjas patraukė garsiojo Jose Mourinho dėmesį.

2009 m. jis antram bandymui grįžo į Milaną ir tapo svarbia komados dalimi. Tais metais kartu su komanda pasiekė ir istorinį pasiekimą, kai triumfavo ir Italijos lygoje, ir taurėje, ir Čempionų lygoje.

Vos kiek daugiau nei 2 mln. turinčiai šaliai turėti tokį futbolo dievaitį buvo kažkas neįtikėtino.

„G. Pandevas šaliai tarsi karalius. Jis tiesiog kukli, darbšti figūra, bet tikras pavyzdys visiems aplinkiniams. Jis turi tų savybių, kurių tu jokiu būdu nesuvaidinsi. Š. Makedonija didžiuojas turėdama tokį sūnų savo gretose“, – sakė buvęs rinkinės gynėjas Kire'as Ristevskis.

G. Pandevo karjera po „Inter“ pakrypo į „Napoli“, kur buvo praleisti du metai. Tada etapas „Genoa“, kur jis žaidžia iki šiol ir per penkerius metus ten sužaidė 156 mačus ir spėjo pelnyti 28 įvarčius.

37 metų G. Pandevas yra ir rezultatyviausias savo šalies futbolininkas nacionalinės komandos istorijoje (28). Tarsi scena iš filmo yra faktas, kad būtent jo įvartis lemiame atrankos mače prieš gruzinus ir atvėrė komandai kelia į Europos čempionatą.

Neatsitktinumas, kad jis įmušė ir pirmąjį Š. Makedonijos įvartį Europos čempionate. Tuo momentu visus apėmė ekstazė.

Kaip rašo BBC, Š. Makedonijos sirgaliai taip didžiuojasi savo komanda, kad gyvenimas šalyje sustojo. Ir net nesvarbu, ar pabaigoje komandai nepavyksta iškovoti pergalės. Vien buvimas čempionate ir galimybė kovoti su stipriausiomis rinktinėmis yra fantastiškas pasiekimas.

Kartais sirgaliai tokie palaikantys, kad net.. neatlaiko ir būgnai.

This North Macedonia fan still beating the drum ❤️💛 #EURO2020 pic.twitter.com/OE7FJvdeWL