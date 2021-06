Pamatykite: momentas, kai Danijos rinktinė sužinojo, kad pateko į Europos čempionato atkrintamąsias

Įspūdingose rungtynėse Kopenhagoje Danijos rinktinė palaikoma tūkstančių sirgalių net 4 – 1 sutriuškino Rusijos rinktinę, o tuo pat metu vykusiame kitame susitikime Belgija 2 – 0 nugalėjo Suomiją.

Tai reiškė, kad Suomija, Danija ir Rusija surinko po 3 taškus, tačiau dėl geresnio įvarčių santykio antrą vietą užėmė Daniją ir pirmą kartą nuo 2004 m. prasibrovė į Europos čempionato atkrintamąsias.

Jeigu suomiai būtų iškovoję bent tašką, danai būtų užėmę trečią vietą ir jiems tektų laukti kitų grupių rungtynių baigties.

Danai po savo rungtynių susibūrė aikštėje į ratą, o komandos treneris tikrino savo telefoną, kur galiausiai išvydo Belgijos rinktinės pergalę ir buvo patvirtinta – Danija pateko į Europos čempionato aštuntfinalį!

