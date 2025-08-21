Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Šiaulius“ papildęs gynėjas iš NBA klube nerungtyniaus

2025-08-21 16:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 16:25

„Šiaulių“ krepšinio praneša, kad į Lietuvą atvykęs Cassiusas Stanley su komanda nepradės ruoštis naujam sezonui. Krepšininkas nepraėjo medicininės apžiūros ir į sudėtį nebus įtraukiamas.

C.Stanley Šiauliuose nežais

„Šiaulių“ krepšinio praneša, kad į Lietuvą atvykęs Cassiusas Stanley su komanda nepradės ruoštis naujam sezonui. Krepšininkas nepraėjo medicininės apžiūros ir į sudėtį nebus įtraukiamas.

REKLAMA
0

„Labai gaila, kad Cassiusas negalės prisijungti prie mūsų kolektyvo, – teigė sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Kaip ir visiems žaidėjams, jam atlikome išsamius medicininius tyrimus. Po patikrinimo buvo nustatyti traumos padariniai, neleidžiantys ruoštis sezonui. Dėkojame jam už profesionalumą ir parodytą norą žaisti mūsų klube bei linkime sėkmės ateities iššūkiuose.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atakuojančio gynėjo pozicijoje rungtyniaujantis 25-erių skrajūnas praėjusį sezoną pradėjo G lygoje, kur atstovaudamas „Valley Suns“ ekipai rinko 9,5 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Pavasarį amerikietis persikėlė į Prancūziją, kur žaidė La Portelio ESSM komandoje ir per 17 minučių pelnė po 5,8 taško, sugriebė po 2 kamuolius bei rinko po 2 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

2023–2024 m. buvęs prestižinio Djuko universiteto auklėtinis rungtyniavo Izraelyje, kur Afulos „Hapoel“ klube jo rodikliai siekė 12,6 taško, 3,4 atšokusio kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

REKLAMA

Vienerius metus praleidęs NCAA 2020 m. gynėjas išgirdo savo pavardę NBA naujokų biržoje, kurioje jį 54-uoju šaukimu pasirinko Indianos „Pacers“. Ten C.Stanley žaidė kartu su Domantu Saboniu.

2021 m. persikėlęs į Detroito „Pistons“, krepšininkas sužaidė geriausią sezoną stipriausioje pasaulio lygoje, kai pelnė po 5,8 taško ir atkovojo po 2,1 kamuolio. C.Stanley 2021-aisiais savo atletiškumą galėjo pademonstruoti ir NBA dėjimų konkurse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų