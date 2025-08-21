„Šiaulius“ papildęs gynėjas iš NBA klube nerungtyniaus

„Labai gaila, kad Cassiusas negalės prisijungti prie mūsų kolektyvo, – teigė sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Kaip ir visiems žaidėjams, jam atlikome išsamius medicininius tyrimus. Po patikrinimo buvo nustatyti traumos padariniai, neleidžiantys ruoštis sezonui. Dėkojame jam už profesionalumą ir parodytą norą žaisti mūsų klube bei linkime sėkmės ateities iššūkiuose.“
Atakuojančio gynėjo pozicijoje rungtyniaujantis 25-erių skrajūnas praėjusį sezoną pradėjo G lygoje, kur atstovaudamas „Valley Suns“ ekipai rinko 9,5 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Pavasarį amerikietis persikėlė į Prancūziją, kur žaidė La Portelio ESSM komandoje ir per 17 minučių pelnė po 5,8 taško, sugriebė po 2 kamuolius bei rinko po 2 naudingumo balus.
2023–2024 m. buvęs prestižinio Djuko universiteto auklėtinis rungtyniavo Izraelyje, kur Afulos „Hapoel“ klube jo rodikliai siekė 12,6 taško, 3,4 atšokusio kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
Vienerius metus praleidęs NCAA 2020 m. gynėjas išgirdo savo pavardę NBA naujokų biržoje, kurioje jį 54-uoju šaukimu pasirinko Indianos „Pacers“. Ten C.Stanley žaidė kartu su Domantu Saboniu.
2021 m. persikėlęs į Detroito „Pistons“, krepšininkas sužaidė geriausią sezoną stipriausioje pasaulio lygoje, kai pelnė po 5,8 taško ir atkovojo po 2,1 kamuolio. C.Stanley 2021-aisiais savo atletiškumą galėjo pademonstruoti ir NBA dėjimų konkurse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!