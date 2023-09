„Šiauliai“ pirmąją LKL pergalę pasiekė prieš tragiškai atakavusį „Neptūną“

Nepaisant to, kad šiauliečiai startavo kiek geriau (26:19), Timas Lambrechtas su Žygimantu Janavičiumi turėjo atsaką ir mažino „Neptūno“ atsilikimą – 25:28. Galiausiai klaipėdiečiai rengė baudų metimų seriją. Tiesa, su realizavimu būta problemų. Septyni lengvi taškai buvo iššvaistyti, tačiau ir be to „Neptūnas“ išsiveržė į priekį – 32:30.

Nuo šio momento kova buvo labai lygi ir tik Jonathano Daviso dėka „Šiauliai“ po pirmosios mačo dalies pirmavo 48:42. Komandos ir po pertraukos žengė koja kojon, ką gerai iliustravo ir paskutinė trečio kėlinio minutė, kai tvyrojo lygybė – 64:64. Tiesa, Martyno Pacevičiaus taškai padėjo svečiams turėti trapų pranašumą – 66:64.

Kuomet klaipėdiečiai atsiliko 69:72, aikštę paliko su varžovu susidūręs Sterlingas Gibbsas. Nesportinė pražanga fiksuota J.Davisui. Kuomet prabėgo jau 34 žaidimo minutės, pirmą „Neptūno“ tritaškį pridėjo D.Gailius, nutraukęs aštuonių nesėkmingų šūvių seriją.

REKLAMA

REKLAMA

Likus 2 minutėms „Neptūno“ suolui skirta techninė pražanga, o Thomasui Rutherfordui – asmeninė. Leonardui Thorpe‘ui stigo taiklumo (82:82), bet jis atsigriebė metimu „iš žaidimo“ – 85:82. „Šiauliai“ artėjo pergalės link (87:82), o Pauliaus Danusevičiaus metimas tapo kone kertiniu, palaužiant klaipėdiečius.

REKLAMA

Dėl pražangų limito „Šiaulių“ lyderis J.Davisas mačo nebaigė.

„Neptūnas“ metė 37 baudų metimus, iš kurių pataikė 21 (57 proc.), tad daug progų liko neišnaudota. Jie taip pat pataikė vos 1 tritaškį iš 12 (8 proc.).

„Neptūnui“ šįkart nepadėjo ne tik Ignas Sargiūnas, bet ir susirgęs Mindaugas Girdžiūnas. „Šiaulių“ rotacijoje nėra Dachono Burke‘o ir Antwano Walkerio.

„Šiauliai“: Jonathanas Davisas 22, Paulius Danusevičius 18 (7 atk. kam.), Tomašas Pavelka 11 (10 atk. kam.), Karolis Giedraitis, Leonardas Thorpe‘as (7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Eimantas Stankevičius – po 9.

„Neptūnas“: Thomasas Rutherfordas 21 (8 atk. kam.), Žygimantas Janavičius 18 (9 rez. perd.), Deividas Gailius 16, Sterlingas Gibbsas 15, Timas Lambrechtas 6 (7 atk. kam.).