Šį vakarą Vilniuje – lemtingos „Žalgirio“ rungtynės Konferencijų lygoje

REKLAMA

Per pirmąsias trejas rungtynes „Žalgiris“ iškovojo tašką, tačiau savo kraitį gali ženkliai padidinti namuose atsirevanšuodamas Jerevano „Pyunik“ komandai už pralaimėjimą svečiuose prieš savaitę. Armėnijoje varžovai nugalėjo 2:0.

„Laukia rimtos rungtynės. Dabar turime tik tašką. Nepasinaudojome galimybėmis. Ruošėmės šioms rungtynėms labai rimtai. Išanalizavome savo praėjusias rungtynes. Padarėme savo išvadas – ko mums neužteko, kaip mums reikia žaisti kitas rungtynes, ką mums reikia padaryti. Ne viską iki šiol padarėme kaip planavome. Mūsų veiksmai tiek atakuojančiose, tiek gynybos pozicijose užstrigo. Išanalizavome ir padarėme korekcijas veiksmuose, kad galėtume įgyvendinti tai, ką planuojame“, – kalbėjo V. Čeburinas.

REKLAMA

REKLAMA

„Mums labai svarbios artėjančios rungtynės, nes turime tikslą išeiti iš grupės. Šiandien turime tik vieną tašką. Rytdienos rungtynėse dėsime visas pastangas, kad laimėti pirmas rungtynes grupėje. Kovosime dėl trijų taškų nes komandos jau surinkusios taškų. Turim aukščiausius tikslus. „Žalgiris“ kovos iki galo“, – sakė S. Mikoliūnas.

Kol kas žalgiriečiams grupių etape nepavyksta ir įmušti įvarčių.

„Problema dėl įvarčių yra užbaigime. Negalima sakyti kad neturėjome progų. Kiekvienose iš tų trijų rungtynių turėjome progų. Kai kur pavėluota reakcija, kai kur netinkamai išsirinkta pozicija. Kai kur netikslumas išpildyme. Ties tuo padirbėjome, pakalbėjome. Manau, kad tai turėtų pasikeisti“, – vylėsi V. Čeburinas.

„Sprendžiame šitą problemą, analizuojame. Visa komanda dirba, kad galų gale pasiektume tą įvartį. Tikimės ir ne vieną, ledus ir pralaužti. Be įvarčių nebūna ir taškų, pergalių. Bet svarbu ir nepraleisti“, – pažymėjo S. Mikoliūnas.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas ką reikėtų pagerinti lyginant su rungtynėmis Armėnijoje, jis pažymėjo paprastas klaidas: „Darėme daug nereikalingo broko. Varžovai gan gerai mus presingavo. Padarėme per daug paprastų klaidų. Klaidų paprastuose perdavimuose. Buvome nepakankamai agresyvūs. Tai buvo pagrindinė problema. Rytojaus rungtynėse tikimės kad bus mažiau broko ir koncentruosime daugiau į kontrolę, kokybiškesnį išėjimą į atakas, būti agresyvesniems trečioje zonoje.“

Tiek treneris, tiek kapitonas, pabrėžė, kad „Pyunik“ – gerai organizuota komanda. „Kiekvienas žino savo poziciją ir ką daryti aikštėje. Yra žaidėjų su individualiais veiksmais, gero lygio. Jie kibūs gynyboje, greitai persirikiuoja“, – sakė V. Čeburinas.

Jis sakė, kad šioje grupėje kiekvienos rungtynės itin svarbios: „Kiekvienos rungtynės gali būti vadinamos – būti ar nebūti. Galime manyti ar svarstyti taip ar anaip. Tačiau dar kartą pažymėsiu kad pas mus tokia grupė. „Basel“ pralaimėjo namuose, „Pyunik“ dukart laimėjo. „Slovan“ suklupo. Taip, šiuo metu yra rimtas skirtumas nuo mūsų. Tačiau stengsimės tą taškų skirtumą pakeisti.

REKLAMA

REKLAMA

Žiniasklaidos atstovams pasiteiravus apie motyvaciją jei nepasisektų kitose rungtynėse treneris atsakė: „Komanda turi sunkų grafiką. Tą užduotis, kuri buvo išpildyta – patekimas į grupes jau yra gera motyvacija žaidėjams. Papildomai kažko nereikia, kiekvienas supranta, kad žaidimas grupių etape yra labai svarbu. Dėl savęs, dėl klubo, dėl miesto.“

Anot trenerio, „Žalgiris“ galvoja laimėti kiekvienas rungtynes, ne kažkaip prasisukti su lygiosiomis „Rungtynės prieš kiekvieną komandą parodė, kad yra galimybių. Yra potencialo. Kažko trūksta, ties tuo ir dirbame. Ar tikiu? Be abejonės. Be tikėjimo futbole išvis negalima dirbti. Pasakysiu daugiau – tikėjome ir tada, kai grįžome iš Budės su penkių įvarčių deficitu. Tikėjome, kad galime ir įmušti tiek pat. Tačiau susiklostė situacija kad to nepavyko padaryti. Tačiau tikėjimas visada yra.“

REKLAMA

REKLAMA

„Šį sezoną tikrai esame sužaidę daug rungtynių, bet komanda turi vidinių rezervų. Yra mentalitetas, kovotojų dvasia, kad nesijaustų to nuovargio. Komanda nori siekti aukščiausių tikslų ir gali“, – pridūrė S. Mikoliūnas.

„Žalgirio“ ir „Pyunik“ dvikova vyks ketvirtadienį nuo 22 val. LFF stadione. Bilietus į rungtynes platina „Bilietai.lt“.