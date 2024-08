Šį pasaulį paliko „Golden State Warriors“ legenda

Krepšinį „Warriors“ gretose jis žaidė nuo 1960 iki 1971 metų, o komandos treneriu buvo 1968–1995 metais, iš kurių 1970–1983 m. ėjo vyr. trenerio pareigas.

13 metų taip pat yra ilgiausias laiko tarpas, kuriuo vienas treneris treniravo „Warriors“ ekipą.

The Golden State Warriors mourn the loss of franchise legend Alvin Attles, who passed away yesterday at the age of 87.



Alvin leaves behind a profound legacy within the game of basketball and the Bay Area community, but especially as a family man and humanitarian. We mourn his… pic.twitter.com/4QJ6XeiMwF