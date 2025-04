Sezono rekordą pakartojęs Porzingis nulėmė pergalę Niujorke

Joe Mazzulla auklėtiniai svetimoje arenoje po pratęsimo119:117 (27:30, 25:28, 31:20, 24:29, 12:10) įveikė Niujorko „Knicks“ (50/29) komandą.

Kristaps Porzingis pataikė lemiamą tritaškį likus 40 sekundžių iki pratęsimo pabaigos, o prieš tai Jaysonas Tatumas likus 2,9 sekundės pataikė iš toli ir išplėšė papildomą laiką.

KRISTAPS PORZINGIS GIVES BOSTON THE LEAD.



HE HAS 8 THREES TONIGHT.



16.7 left in overtime on TNT