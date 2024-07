Sezonas baigėsi net neprasidėjęs – 22-as NBA Naujokų biržos šaukimas patyrė skaudžią traumą

Skelbiama, kad 22 metų krepšininkui plyšo dešinysis Achilas. Traumą jis patyrė Las Vegaso vasaros lygos rungtynėse prieš Los Andželo „Clippers“ ekipą.

Krepšininkas šiame mače pelnė 11 taškų ir atkovojo 7 kamuolius.

Denver Nuggets No. 22 overall pick DaRon Holmes II has suffered a torn right Achilles tendon, sources tell @TheAthletic @Stadium. He’s expected to miss the 2024-25 season. Devastating blow for one of the Nuggets’ promising young pieces. pic.twitter.com/05iQQEAZYV