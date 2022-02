Šeštadienį olimpinėse žaidynėse – Lietuvos biatlonininkų startai ir dailiojo čiuožimo atstovų debiutas

Savo patogumui, svarbiausias transliacijas stebėkite ne tik per TV3 ir TV6, bet ir naujienų portale tv3.lt.

Antras biatlonininkų pasirodymas ir dailiojo čiuožimo atstovų debiutas

Iš visų 13 žmonių, kurie sudaro Lietuvos rinktinę olimpinėse žiemos žaidynėse Pekine, net 5 iš jų – biatlonininkai. Savo pasirodymus jau pradėję, jie kovas tęsia ir toliau – šeštadienį ryte, 11 val. per TV3 išvysime, kaip net 4 Lietuvos biatlono atstovai pasirodys 10 km sprinto rungtyje.

Primename, kad visi jie jau startavo ir vasario 8 d. vyrų 20 km individualiose varžybose. Iš viso čia dalyvavo 92 sportininkai, o geriausiai iš lietuvių tąkart pasirodė Vytautas Strolia, kuris galutinėje įskaitoje liko 21–oje vietoje.

Netrukus po to, 13 val. per TV6, dailiojo čiuožimo gerbėjai Lietuvą galės palaikyti ir šioje rungtyje – pirmąjį savo pasirodymą porų trumpojoje programoje pradės olimpinių žiemos žaidynių debiutantai, Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala. Būtent šiai porai teko garbė nešti Lietuvos vėliavą per olimpinių žiemos žaidynių atidarymo ceremoniją.

Kitos transliacijos

Intriguojanti akistata laukia ir ledo ritulio gerbėjų – 6 val. ryto per TV3 išvysime dviejų ledo ritulio milžinų – JAV ir Kanados – mūšį dėl pirmos vietos grupėje ir tiesioginio bilieto į ketvirtfinalį.

Snieglenčių sporto olimpinę šeimą papildys dar viena rungtis – komandinės mišrios kroso varžybos. Nuo 12 val. per TV6 žiūrovai turės progą pamatyti, kurių šalių atstovai čia išsidalins medalių komplektus.

Intriguojančios kovos taip pat galima tikėtis ir stebint moterų slidinėjimo 4 x 5 estafetės transliaciją bei pasirodymus greitojo čiuožimo arenoje – tiek moterų komandines lenktynes, tiek ir vyrų 500 m finalus.

Vasario 11 d. Šeštadienis

TV3

6:00 Ledo ritulys (Kanada – JAV, vyrai) 8:40 Akmenslydis (Kanada – Švedija, moterys) 9:30 Slidinėjimas (moterų estafetė 4 x 5 km) 11:00 Biatlonas (vyrų 10 km sprintas). Dalyvauja: Vytautas Strolia, Tomas Kaukėnas, Linas Banys, Karolis Dombrovskis.

TV6

10:00 Greitasis čiuožimas (moterų komandinės lenktynės) 10:50 Greitasis čiuožimas (vyrų 500 m finalai) 12:00 Snieglenčių sportas (komandinių kroso varžybų finalai) 13:00 Dailusis čiuožimas (porų trumpoji programa). Dalyvauja: Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala.

Žiūrovai kviečiami nepraleisti ir nuolatinių transliacijų iš specialios olimpinės tv3.lt studijos – čia sporto komentatoriai Tautvydas Kubilius ir Rytis Vyšniauskas dalijasi karščiausiais komentarais ir apžvalgomis. O rytais ir vakarais naujienų portale tv3.lt jie kviečia net dviem laidoms – nuo 7 val. ryto stebėkite „Olimpinę dieną“, o vakarais, 18 val. – apžvalgą „Pekinas 2022“.

Dėl nenumatytų aplinkybių (pakitusių oro sąlygų, sportininkų pasirodymų varžybose ir kt.) tvarkaraštis, o taip pat ir transliacijų laikas, nuolatos keičiasi. Į tai reaguodama TV3 žiniasklaidos grupė žiūrovams atnaujintą tvarkaraštį su numatomomis transliacijomis stengiasi pateikti kuo įmanoma dažniau.

Visus svarbiausius žiemos olimpinių žaidynių startus stebėkite per TV3, TV6 ir naujienų portale tv3.lt, o karščiausios naujienos, rezultatai ir transliacijos – specialiame tv3.lt polapyje – https://www.tv3.lt/pekinas2022 .