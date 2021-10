Sergio Aguero juto diskomfortą krūtinėje – „Barcos“ puolėją iš rungtynių gabeno į ligoninę

S.Aguero pirmojo kėlinio pabaigoje pajuto diskomfortą krūtinėje, jam buvo sudėtinga kvėpuoti. Pastarasis po medikų rekomendacijų beveik su ašaromis akyse paliko aikštę, o vietoje jo rungtynėse po keitimo pasirodė Philippe‘as Coutinho.

Argentinietis buvo išgabentas greitosios pagalbos automobiliu į ligoninę. Kiek vėliau klubas patvirtino, jog pastarajam buvo atlikti širdies tyrimai, nes pastarasis pajuto diskomfortą krūtinėje.

„S.Aguero buvo išgabentas. Jis man pasakė, kad jam truputį svaigsta galva. Dabar sužinojau, kad jie išgabeno jį į ligoninę, kad pamatytų, kas jam iš tikrųjų nutiko. Nežinau nieko daugiau“, – po rungtynių kalbėjo S.Barjuanas.

Argentinietis buvo iškritęs iš rikiuotės pirmuosius du sezono mėnesius dėl patirtos blauzdos traumos, tačiau pastarasis spalio mėnesį pagaliau debiutavo „Barcelonos“ komandoje rungtynėse prieš „Valencia“.

