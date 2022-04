Serbo rekordą pagerinęs Carlosas Alcarazas – jauniausias visų laikų „Miami Open“ čempionas

Tai buvo antra ispano pergalė prieš norvegą iš tiek pat galimų.

C.Ruudas mačą pradėjo galingai (3:0), bet C.Alcarazas netrukus įsižaidė. Penktajame geime ispanas „break pointo“ dar nerealizavo, tačiau septintajame geime nebeklydo ir panaikino turėtą deficitą. Vienuoliktajame geime ispanas laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją bei pirmą kartą išsiveržė į priekį (6:5).

Dvyliktajame geime C.Alcarazas pirmavo 40:15. Ispanas nerealizavo dviejų „set pointų“ ir C.Ruudas netgi gavo progą tašku laimėti geimą. Visgi, 18-metis talentas laiku susiėmė ir 3 taškais iš eilės baigė setą.

Antrąjį setą kur kas geriau pradėjo C.Alcarazas – jis laimėjo net dvi varžovo padavimų serijas paeiliui ir spurtavo 3:0. C.Ruudas ketvirtajame geime atsakė realizuotu „break pointu“, bet tai tik sušvelnino deficitą. Per likusias 3 savo padavimų serijas C.Alcarazas iš viso pralaimėjo vos 2 taškus ir išlaikė pergalingą pranašumą.

THE FUTURE IS HERE 🇪🇸



The moment @alcarazcarlos03 broke Djokovic’s record as YOUNGEST men’s champion in #MiamiOpen history! pic.twitter.com/9zX8ZidYyK