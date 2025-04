Septynkovės varžybose JAV Beatričė Juškevičiūtė pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje

Nedaug nuo B. Juškevičiūtės atsiliko Pippi Lotta Enok (6258 tšk.). Trečią vietą užėmė Allie Jones (6058).

B. Juškevičiūtės rezultatas neseniai prasidėjusiame 2025-ųjų metų sezone yra geriausias pasaulyje. Nė viena kita septynkovininkė šiemet nėra surinkusi daugiau nei 6260 tšk.

A PB and world lead?! That’s a pretty good two days!



Beatrice Juskeviciute scored 6,295 points to win the women’s heptathlon at Mt. SAC!



📸: @kgray5555 pic.twitter.com/Uoc0x6gJSk