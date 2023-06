Septintas titulas istorijoje: Europos lygos finale „Sevilla“ triumfavo baudinių serijoje

Tikslaus perdavimo sulaukęs Leonardo Spinazzola 12-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė Bono.

Paulo Dybala 34-ąją minutę tiksliai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „AS Roma“ ekipą finale į priekį 1:0.

Ivanas Rakitičius per pridėtą pirmojo kėlinio laiką atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys sudrebino vartus.

Gianluca Mancini 55-ąją minutę nukreipė kamuolį į savus vartus ir Europos lygos finalo rungtynių rezultatas tapo lygus 1:1.

Tammy Abrahamas 67-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas ir pasižymėti nepavyko.

Rungtynių teisėjas 76-ąją minutę užfiksavo Rogerio Ibanezo pražangą ir skyrė vienuolikos metrų baudinį. Visgi po VAR peržiūros šį savo sprendimą atšaukė.

Andrea Belotti 83-ąją minutę standartinės situacijos metu atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo visiškai greta varžovų vartų.

Pratęsimo pradžioje Nicola Zalewskis atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolį sėkmingai blokavo varžovas.

Suso 98-ąją minutę atliko aukštą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau sukurti pavojaus prie varžovų vartų nepavyko.

Nemanja Gudelj 107-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų ir rezultatas išliko nepakitęs.

Išsiaiškinti nugalėtojo nei per pagrindinį rungtynių laiką, nei per pratęsimą nepavyko, todėl komandos santykius aiškinosi baudinių serijos metu.

Baudinių serijos metu „Sevilla“ futbolininkai sėkmingai realizavo visus keturis atliktus smūgius. Tuo tarpu „AS Roma“ realizavo vos vieną smūgį iš trijų (pasižymėti nepavyko G.Mancini ir R.Ibanezui).

SEVILLA ARE THE EUROPA LEAGUE CHAMPIONS! 🏆



THEY HAND JOSE MOURINHO HIS FIRST-EVER LOSS IN A EUROPEAN FINAL 😮 pic.twitter.com/Daku2C24z2

