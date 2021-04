„Schalke“ fanų būrys užpuolė komandos žaidėjus: išliejo pyktį dėl istorinio fiasko

Per 30 rungtynių vos 13 taškų surinkusi „Schalke 04“ yra beviltiška „Bundesligos“ sezono autsaiderė, kuri jau nebeturi vilčių išsigelbėti ir kitą sezoną žais antroje šalies lygoje.

„Schalke 04“ tokios krizės nematė nuo 1988 m., kai irgi užėmė paskutinę vietą „Bundesligoje“ bei iškrito į žemesnę lygą.

Visas viltis komanda prarado antradienį, kai svečiuose 0:1 nusileido „Arminia“ ekipai. Po rungtynių grįžusius „Schalke 04“ futbolininkus pasitiko piktai nusiteikusi maždaug 600 sirgalių minia. Ji apmėtė futbolininkus kiaušiniais, o tada puolė juos vytis.

Pranešama, kad kai kurie futbolininkai buvo spardomi ir daužomi kumščiais.

„Mums pasakė, kad turime jausti didžiulę gėdą. Tada jie mus apmėtė kiaušiniais, pradėjo leisti petardas ir atmosfera labai greitai įkaito. Fanai mus puolė, o mes tiesiog bėgome. Jautėme didžiulę baimę. Kai kuriems iš žaidėjų buvo įspirta ir trenkta kumščiais. Esu šokiruotas ir nežinau, kaip reikės užbaigti likusias sezono rungtynes.

Nesuprantu ir to, kodėl fanams buvo leista taip lengvai prieiti prie mūsų. Klubo atstovai sakė, kad bus tik trumpas susitikimas su sirgaliais, bet policija kažkodėl laukė ilgą laiką, kol atvyko į įvykio vietą“, – „Sport1“ sakė anonimu norėjęs likti „Schalke 04“ žaidėjas.

Unbelievable scenes as Schalke 04 fans are chasing their own players after the club was relegated last night. pic.twitter.com/8JCb9nHBXY — Nicolai Lisberg (@NicolaiLisberg) April 21, 2021

