Saudo Arabijoje tūkstantinės minios sutiktas Ronaldo: „Tai unikalus kontraktas, nes aš unikalus žaidėjas“

37-erių futbolininkas sakė sulaukęs pasiūlymų iš Brazilijos, Australijos, JAV ir Portugalijos klubų.

„Kadangi niekas nežino, dabar galiu pasakyti, kad turėjau daug galimybių Europoje, daug klubų Brazilijoje, Australijoje, JAV, net Portugalijoje, daugelis klubų bandė mane prisikviesti“, – žurnalistams sakė Ronaldo.

🎥 || @Cristiano talks about how difficult the Saudi League 🇸🇦 pic.twitter.com/aeAuG7Zeu9